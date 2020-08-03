Экономика

RT на русскомRT на русскомМинфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
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с чего всё началось

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
РИА Новости04:35

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Определены статьи бюджета, которые сократят для оплаты антикризисных трат правительства

Коммерсантъ15:34

Минфин РФ увеличит расходы на президента и его администрацию

URA.Ru05:00

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию в 2021 году

ТАСС06:47

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

RT на русском04:38

Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ и его администрацию

Московский Комсомолец06:47

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

ПРАЙМ04:25

На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:17
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Общество

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
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Армия и оружие

В США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
RT на русском 11:51
Политика

Трамп назвал взрыв в Бейруте атакой

Президент США Дональд Трамп считает, что взрыв в ливанской столице не был несчастным случаем, как говорится в официальной версии властей страны.
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Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
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Технологии

Беспроводную передачу электроэнергии разработали в Новой Зеландии

Второй по величине поставщик электроэнергии в Новой Зеландии Powerco подписал контракт с компанией Emrod на пробную беспроводную передачу электроэнергии на большие расстояния.
ИА Красная Весна 14:55
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Экономика

«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли

Коммерсантъ 18:35
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В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 10:29
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Происшествия

Что известно о взрыве в порту ливанского Бейрута

В ливанской столице Бейрут прогремел мощный взрыв в порту. Город объявлен районом стихийного бедствия.
RT на русском 17:19
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Экономика

Европейские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США немного снижаются

Фьючерсы на американские индексы во вторник снижаются.
ПРАЙМ 08:22
Кино

Платформа Premier приобрела права на коллекцию Союзмультфильма

ProfiСinema.ru 17:16
Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
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Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
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Армия и оружие

Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Пятый канал 02 августа в 22:34
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
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Политика

МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс 12:14
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Политика

Лукашенко попросил белорусов «не предавать»

Александр Лукашенко попросил белорусов "не предавать".
ТВ Центр 07:36
Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
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Происшествия

У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими

RT на русском 17:40
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Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости 06:07
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Общество

Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников

Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
РИА Новости 17:56
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Экономика

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
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Шоу-бизнес

Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols

По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
CT news 16:42
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Армия и оружие

США призвали возобновить работу Национальной нефтяной корпорации Ливии

Соединенные Штаты призывают возобновить работу Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии, а также предпринять меры для демилитаризации обстановки в стране.
ТАСС 15:54
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
Evo-rus.com 11:24
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Общество

Еще 65 человек заразились коронавирусом в Сахалинской области

Итого на 4 августа в Сахалинской области 2876 случаев заболевания, 1616 человек выписаны с выздоровлением и 1260 проходят лечение.
АСТВ 07:25
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Теннис

Надаль отказался от участия в Открытом чемпионате США

Газета.Ru 17:20
Футбол

Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости вчера в 12:26
Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

В России началась процедура денонсации. В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром.
The Penza Post 03:17
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Google представила бюджетный смартфон Pixel 4a

Компания Google анонсировала выход нового смартфона Pixel 4a.
Деловое.ТВ 06:24
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