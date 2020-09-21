Расходы на экономику впервые за семь лет превысят затраты на оборону
В 2021 году расходы федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» впервые за семь лет будут ниже затрат на раздел «Национальная экономика». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на проект бюджета на 2021-2023 годы, одобренный правительством РФ.В источнике
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Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону
В 2021 году расходы федерального бюджета по функциональному разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетку, которая есть в распоряжении РБК.
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