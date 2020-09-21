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Расходы на экономику впервые за семь лет превысят затраты на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» впервые за семь лет будут ниже затрат на раздел «Национальная экономика». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на проект бюджета на 2021-2023 годы, одобренный правительством РФ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета по функциональному разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетку, которая есть в распоряжении РБК.
РБК19 сентября в 05:11
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Фонтанка.Ру

В 2021 году Россия потратит на экономику больше, чем на оборону. Такого не было семь лет

Фонтанка.Ру19 сентября в 09:37
Московский Комсомолец

В 2021 году расходы на экономику в России превысят траты на оборонный сектор

Московский Комсомолец19 сентября в 08:00
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

РБК19 сентября в 05:11
URA.Ru

В России сократят траты на оборону. Впервые за 7 лет расходы на экономику будут выше

URA.Ru19 сентября в 06:35
Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Lenta.ru19 сентября в 06:11
Говорит Москва

СМИ сообщили о планах кабмина сократить расходы на оборону

Говорит Москва19 сентября в 05:29
Forbes

Расходы на экономику в России превысят траты на оборону впервые за семь лет

Forbes19 сентября в 07:36

Украинские военные обстреляли поселок в Луганской Республике

В сообщении говорится, что наблюдатели зафиксировали 21 сентября в 06:15 мск обстрел поселка Калиновка со стороны позиций украинских войск в районе поселка Луганское, стреляли из РПГ-7 — 1 гранату.
Украинские военные обстреляли поселок в Луганской Республике
ИА Красная Весна01:41

Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, муж Натальи Дрожжиной объяснил, каким образом жена покойного Баталова Гитана потеряла часть наследованной ей квартиры.
Народные новостивчера в 12:33
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Известия18 сентября в 19:10
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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