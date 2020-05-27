Из расходов городского бюджета, которые увеличиваются на 7,8 млрд рублей, основной объем придется на расходы социального характера. Расходы на лекарственное обеспечение льготников в Санкт-Петербурге увеличили на 1,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета финансов Петербурга.

Расходы на лекарственное обеспечение льготников в Петербурге увеличили на 1,9 млрд рублей

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