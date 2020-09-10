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Lenta.ru
Lenta.ru

Нацпроекты в России остались без половины денег

Почти без денег остался нацпроект «Цифровая экономика», где на текущий момент выделено лишь 17,8 процента средств.В источнике
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Lenta.ru

Нацпроекты в России остались без половины денег

Lenta.ru10:41
Новые Известия

Расходы на нацпроекты в августе упали на 41%

Новые Известия07:58
Капитал страны

Национальные проекты пошли под нож. Властям не до развития

Капитал страны07:48
Саминвестор

За восемь месяцев расходы на нацпроекты исполнены на 48,4%

Саминвестор07:31
ТАСС

Исполнение расходов бюджета России на нацпроекты за восемь месяцев составило 48,4%

ТАСС03:33

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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В РФ оценили арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым

Москва, 10 сентября 2020, 07:31 — REGNUM Наглость и хамство проявляют украинские власти, которые заочно «арестовали» 65 российских самолетов за выполнение рейсов в Крым, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
REGNUM00:31
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАСС11:09
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском11:06
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки09:31
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