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Известия
Известия

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

«В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20–30% — по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов», — спрогнозировал он. Минэнерго не согласовало проект постановления Минстроя (копия документа есть у «Известий»).В источнике
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Известия

Холод не тетка: расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий.
Известия17:01
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Телеканал 360°

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на треть

Телеканал 360°18:50
Комсомольская правда

В России расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Комсомольская правда00:24
РЕН ТВ

В России может увеличиться плата за отопление в новостройках

РЕН ТВ20:54
Lenta.ru

Жителям новостроек предрекли рост расходов на отопление

Lenta.ru20:30
РИА Новости

Девелоперы: новые нормы энергоэффективности не повысят плату за отопление

РИА Новости10:44
URA.Ru

Отопление в новостройках может подорожать на 30%

URA.Ru18:02
Известия

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Известия19:00

Госпитализацию Ефремова связали со злоупотреблением алкоголем

У актера Михаила Ефремова, госпитализированного из здания суда в Боткинскую больницу, предположительно, мог развиться стеноз сосудов на фоне злоупотребления алкоголем, заявил знакомый с ситуацией источник.
Взгляд.ру11:37
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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СК задержал трех участников банды террористов в калмыцкой колонии

Следственный комитет России сообщил о задержании еще троих фигурантов уголовного дела о террористической организации, действовавшей на территории яшкульской исправительной колонии в Калмыкии.
Взгляд.ру10:30

Шойгу: Минобороны РФ закажет у Амурского завода еще шесть корветов

Министерство обороны РФ собирается заключить с Амурским судостроительным заводом контракт на постройку шести корветов, сообщил 12 августа глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
ТК Звездавчера в 03:19
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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Пособие по безработице в США впервые попросили менее 1 млн человек

Число граждан США, обратившихся с 3 по 9 августа 2020 года с первичной заявкой на получение пособий по безработице, впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа опустилось ниже 1 млн человек, передаёт Минтруд США.
News.ru09:24
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