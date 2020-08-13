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РИА Новости
РИА Новости

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Холод не тетка: расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

РИА Новости02:55
Комсомольская правда

В России расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Комсомольская правда00:24
Известия

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Известия19:00
Lenta.ru

Жителям новостроек предрекли рост расходов на отопление

Lenta.ru20:30
Телеканал 360°

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на треть

Телеканал 360°18:50
URA.Ru

Отопление в новостройках может подорожать на 30%

URA.Ru18:02
РЕН ТВ

В России может увеличиться плата за отопление в новостройках

РЕН ТВ20:54

Задержан мэр курганского города

Исполняющая обязанности главы города Щучье (Курганская область) Оксана Чуйкова задержана в рамках возбужденного в отношении нее уголовного дела.
Задержан мэр курганского города
URA.Ru06:48
2

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Задержанному за взятку замглавы Колпино грозит до 12 лет заключения

Санкт-Петербург, 13 августа 2020, 11:51 — REGNUM Задержанному по подозрению в получении взятки заместителю главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Алексею Жукову грозит до 12 лет лишения свободы.
REGNUM04:51
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Перес сдал отрицательный тест на коронавирус

Пилот команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию и сможет принять участие в Гран-при Испании "Формулы-1", сообщается в микроблоге британской команды в Twitter.
РИА Новости04:32