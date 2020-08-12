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Известия
Известия

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

«В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20–30% — по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов», — спрогнозировал он. Минэнерго не согласовало проект постановления Минстроя (копия документа есть у «Известий»).В источнике
С чего всё началось
Известия

Холод не тетка: расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий.
Известия17:01
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Московский Комсомолец

Минстрой планирует ввести для владельцев квартир в новостройках повышенную плату за отопление

Московский Комсомолец22:15
Известия

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Известия19:00
Lenta.ru

Жителям новостроек предрекли рост расходов на отопление

Lenta.ru20:30
Телеканал 360°

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на треть

Телеканал 360°18:50
URA.Ru

Отопление в новостройках может подорожать на 30%

URA.Ru18:02
News.ru

Отопление в новостройках РФ может подорожать на 30%

News.ru21:17
РЕН ТВ

В России может увеличиться плата за отопление в новостройках

РЕН ТВ17:23

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

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РИА Новостивчера в 13:06
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Росбалтвчера в 06:30
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