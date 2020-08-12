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Известия
Известия

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

«В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20–30% — по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов», — спрогнозировал он. Минэнерго не согласовало проект постановления Минстроя (копия документа есть у «Известий»).В источнике
С чего всё началось
Известия

Холод не тетка: расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий.
Известия17:01
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Московский Комсомолец

Минстрой планирует ввести для владельцев квартир в новостройках повышенную плату за отопление

Московский Комсомолец22:15
News.ru

Отопление в новостройках РФ может подорожать на 30%

News.ru21:17
Телеканал 360°

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на треть

Телеканал 360°18:50
Lenta.ru

Жителям новостроек предрекли рост расходов на отопление

Lenta.ru20:30
URA.Ru

Отопление в новостройках может подорожать на 30%

URA.Ru18:02
Известия

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Известия19:00
РЕН ТВ

В России может увеличиться плата за отопление в новостройках

РЕН ТВ17:23

Глава Октябрьского района Витебска заставил переписать протокол на участке, где победила Тихановская

В Сети опубликована аудиозапись, на которой предположительно глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский отчитывает членов одной их участковых комиссий, требуя изменить протокол в пользу одного из кандидатов на выборах президента Белоруссии.
Глава Октябрьского района Витебска заставил переписать протокол на участке, где победила Тихановская
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В Новосибирске из-за сообщений о минировании эвакуируют суды

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Бердск онлайн22:47
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Российская газетавчера в 10:26

В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Эксперты делают вывод, что Соединенными Штатами необходимо прекратить поддерживать вступления Украины в НАТО, поскольку устойчивая ложная надежда на членство препятствует Киеву рассматривать более прагматичные и необходимые задачи.
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