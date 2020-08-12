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Известия
Известия

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

«В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20–30% — по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов», — спрогнозировал он. Минэнерго не согласовало проект постановления Минстроя (копия документа есть у «Известий»).В источнике
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Известия

Холод не тетка: расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий.
Известия17:01
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Комсомольская правда

В России расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Комсомольская правда00:24
Известия

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Известия19:00
РЕН ТВ

В России может увеличиться плата за отопление в новостройках

РЕН ТВ20:54
Lenta.ru

Жителям новостроек предрекли рост расходов на отопление

Lenta.ru20:30
Телеканал 360°

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на треть

Телеканал 360°18:50
URA.Ru

Отопление в новостройках может подорожать на 30%

URA.Ru18:02
Московский Комсомолец

Минстрой планирует ввести для владельцев квартир в новостройках повышенную плату за отопление

Московский Комсомолец22:15

В Пермском крае разрешены очные экзамены по творческим направлениям

Оперштаб по борьбе с коронавирусом под руководством главы региона Дмитрия Махонина разрешил проведение вступительных творческих экзаменов в высших и средних учебных заведениях в сфере культуры Прикамья, а также школах искусств в очной форме.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края00:55
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В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Эксперты делают вывод, что Соединенными Штатами необходимо прекратить поддерживать вступления Украины в НАТО, поскольку устойчивая ложная надежда на членство препятствует Киеву рассматривать более прагматичные и необходимые задачи.
Известия23:47
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Более трети ипотек в июле выдали по программам с господдержкой

Более трети ипотечных кредитов в июле 2020 года выдано российскими банками по программам с государственной поддержкой, в том числе программам льготной ипотеки под 6,5% годовых, семейной и дальневосточной ипотеки.
ТАССвчера в 03:33

В Омске в ближайшее время могут заработать кафе и рестораны

На место омских кафе и ресторанов придут сети питания транснациональных компаний, такие как KFC и McDonald' s. Добавим, что при условии благоприятной эпидемиологической обстановки с 19 августа могут открыться детские спортивные школы, бассейны, стадионы и ледовые дворцы.
Om1.ru22:45
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В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 88 человек

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Kursk.comвчера в 02:44
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МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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