Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Смотрите также
Протестующие придумали новый способ давления на белорусский спецназ
В Минске ОМОН открыл стрельбу по стоявшим на балконах людям
Власти Башкирии оправдали слова чиновницы о безработных
Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области
Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов
Принц Гарри и Меган Маркл стали владельцами дома в Санта-Барбаре
Роскачество дало рекомендации по избавлению от телефонных мошенников
В Белоруссии скончался доставленный в больницу из автозака мужчина
В России уволенные работники получают дополнительные выплаты
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
В Боткинской больнице сообщили, что у них нет пациента Ефремова
«В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% — по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов», — спрогнозировал он. Минэнерго не согласовало проект постановления Минстроя (копия документа есть у «Известий»).В источнике
С чего всё началось
Холод не тетка: расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий.
Известия17:01
Подробнее о событии