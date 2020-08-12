Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
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Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
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«В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% — по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов», — спрогнозировал он. Минэнерго не согласовало проект постановления Минстроя (копия документа есть у «Известий»).В источнике
С чего всё началось
Холод не тетка: расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий.
Известия17:01
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