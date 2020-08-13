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РИА Новости
РИА Новости

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.В источнике
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Известия

Холод не тетка: расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий.
Известия17:01
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Телеканал 360°

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на треть

Телеканал 360°18:50
Комсомольская правда

В России расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Комсомольская правда00:24
РЕН ТВ

В России может увеличиться плата за отопление в новостройках

РЕН ТВ20:54
Lenta.ru

Жителям новостроек предрекли рост расходов на отопление

Lenta.ru20:30
РИА Новости

Девелоперы: новые нормы энергоэффективности не повысят плату за отопление

РИА Новости10:44
URA.Ru

Отопление в новостройках может подорожать на 30%

URA.Ru18:02
Известия

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

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ИА Красная Веснавчера в 14:56
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