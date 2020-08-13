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Расходы россиян на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Расходы на отопление в новых домах могут вырасти на 20 – 30% из-за подготовленного Минстроем постановления об энергоэффективности зданий.В источнике
С чего всё началось
Известия

Холод не тетка: расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Девелоперы: новые нормы энергоэффективности не повысят плату за отопление

РИА Новости10:44
Комсомольская правда

В России расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Комсомольская правда00:24
Известия

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Известия19:00
Lenta.ru

Жителям новостроек предрекли рост расходов на отопление

Lenta.ru20:30
Телеканал 360°

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на треть

Телеканал 360°18:50
URA.Ru

Отопление в новостройках может подорожать на 30%

URA.Ru18:02
РЕН ТВ

В России может увеличиться плата за отопление в новостройках

РЕН ТВ20:54

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
РИА Новости10:32
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Осеннее обновление принесёт в Google Wear OS более интуитивное управление и повысит скорость работы

Компания заявила, что новая сборка операционной системы принесёт на устройства совершенно новое погодное приложение и повышенную скорость работы пользовательского интерфейса.
3DNews10:13

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Предложено сделать МРТ и КТ бесплатными в саратовских больницах

По словам депутата, в плане обеспечения балаковских медучреждений высокотехнологичным оборудованием имеется перекос - город и муниципальный район являются одним из ведущих налогоплательщиков в области.
Взгляд-инфо06:20
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Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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Суд арестовал квартиру, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову

Троицкий суд Москвы наложил арест на квартиру, которую актриса Лидия Федосеева-Шукшина подарила мужу Бари Алибасову, а тот передал своему помощнику, сообщила журналистам в четверг юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник.
РИА Новости07:53
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