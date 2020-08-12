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Известия
Известия

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

«В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20–30% — по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов», — спрогнозировал он. Минэнерго не согласовало проект постановления Минстроя (копия документа есть у «Известий»).В источнике
С чего всё началось
Известия

Холод не тетка: расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

РИА Новости02:55
Телеканал 360°

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на треть

Телеканал 360°18:50
РЕН ТВ

В России может увеличиться плата за отопление в новостройках

РЕН ТВ20:54
Lenta.ru

Жителям новостроек предрекли рост расходов на отопление

Lenta.ru20:30
Комсомольская правда

В России расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Комсомольская правда00:24
URA.Ru

Отопление в новостройках может подорожать на 30%

URA.Ru18:02
Известия

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Известия19:00

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города
РБК08:26
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии

Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости09:07

В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Напомним, что накануне Евросоюз пригрозил властям Белоруссии введением санкций из-за подавления протестов и зафиксированных случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов республики.
Комсомольская правда19:32
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ

Российский офис Google не стал комментировать запрос Совета по правам человека (СПЧ) о причинах блокировок YouTube-каналов средств массовой информации без возможности восстановления, сославшись на то, что ООО «Гугл» не является представительством компании Google LLC в России, а сама компания не имеет филиалов в стране.
Известия08:47