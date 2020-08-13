Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Минстрой намерен снизить стоимость строительства на 10–15%. Квартиры для покупателей могут стать дешевле, но это может привести к отказу застройщиков от ряда энергосберегающих материалов. В итоге на отопление квартиры придется тратить больше, чем сейчас.