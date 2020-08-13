Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
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Минстрой намерен снизить стоимость строительства на 10–15%. Квартиры для покупателей могут стать дешевле, но это может привести к отказу застройщиков от ряда энергосберегающих материалов. В итоге на отопление квартиры придется тратить больше, чем сейчас.В источнике
С чего всё началось
Холод не тетка: расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий.
Известия17:01
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Минстрой планирует ввести для владельцев квартир в новостройках повышенную плату за отопление
Московский Комсомолец22:15