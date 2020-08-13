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Вести.Ru
Вести.Ru

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Минстрой намерен снизить стоимость строительства на 10–15%. Квартиры для покупателей могут стать дешевле, но это может привести к отказу застройщиков от ряда энергосберегающих материалов. В итоге на отопление квартиры придется тратить больше, чем сейчас.В источнике
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Известия

Холод не тетка: расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий.
Известия17:01
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Комсомольская правда

В России расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Комсомольская правда00:24
URA.Ru

Отопление в новостройках может подорожать на 30%

URA.Ru18:02
РЕН ТВ

В России может увеличиться плата за отопление в новостройках

РЕН ТВ20:54
Lenta.ru

Жителям новостроек предрекли рост расходов на отопление

Lenta.ru20:30
Телеканал 360°

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на треть

Телеканал 360°18:50
Московский Комсомолец

Минстрой планирует ввести для владельцев квартир в новостройках повышенную плату за отопление

Московский Комсомолец22:15
Известия

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Известия19:00

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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Минобороны Польши не увидело причин поднимать тему Белоруссии в НАТО

"Не думаю, что это хорошая тема для Североатлантического союза", - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире польского радио, в ответ на вопрос о том, как на ситуацию в Белоруссии должна реагировать НАТО.
Интерфакс02:22
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Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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