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ТАСС
ТАСС

Расходы на «серный проект» «Норникеля» превышают 250 млрд рублей

Расходы "Норникеля" на реализацию "серного проекта" растут по мере реализации программы, сейчас они превышают 250 млрд рублей. Об этом сообщил президент компании Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".В источнике
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Народные новости

Потанин рассказал о возросших тратах «Норникеля» на «серный проект»

Народные новостивчера в 07:03
Политика Сегодня

Расходы «Норникеля» на «серный проект» выросли до 250 млрд рублей

Политика Сегоднявчера в 07:48
Экономика сегодня

«Норникель» потратил более 250 млрд рублей на защиту экологии в Заполярье

Экономика сегоднявчера в 07:40
RuNews24.ru

Расходы «Норникеля» на «серный проект» превысили 250 млрд рублей

RuNews24.ruвчера в 11:47
ИА Красная Весна

Траты «Норникеля» на «серный проект» для Норильска выросли почти вдвое

ИА Красная Весна26 сентября в 12:04
News.ru

«Норникель» потратит на «серный проект» более 250 млрд рублей

News.ru26 сентября в 11:17
ТАСС

Расходы на «серный проект» «Норникеля» превышают 250 млрд рублей

ТАСС26 сентября в 11:07

ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Ранее в YouTube появился видеоролик, на котором можно увидеть, как принадлежащий США истребитель F-15 Eagle намеревается повторить трюк российского Су-30СМ. Российский пилот осуществил трюк еще в 2017 году над сирийским небом.
Evo-rus.comвчера в 13:22
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В Казахстане начали строительство завода для техники «КамАЗ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в воскресенье заложили в Костанае первый камень в основание нового завода по производству чугунного литья для деталей грузовой техники "КамАЗ", сообщает пресс-служба главы Татарстана.
РИА Новостивчера в 06:54
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ФРС США не спасет доллар, падение только начинается - банкир

"Впервые после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов норма чистых национальных сбережений во втором квартале 2020 достигла отрицательной границы, составив минус 1%. И это произошло очень быстро, упав на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом - самое резкое падение с 1947 года", - отмечает Роуч.
ИА "Реалист"вчера в 06:46
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Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременные женщины и люди с рядом заболеваний пополнили список граждан, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия25 сентября в 14:31
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Режиссер «Мира Юрского периода 3» подчеркнул важность оригинального трио для сюжета

Режиссер Колин Треворроу в интервью Games Radar подчеркнул важность этих персонажей для нового фильма: Это тот фильм, который я ждал с самого начала, над созданием которого мы работали последние два года.
Popcornnews.ru18:30