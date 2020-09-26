Расходы на «серный проект» «Норникеля» превышают 250 млрд рублей
Расходы "Норникеля" на реализацию "серного проекта" растут по мере реализации программы, сейчас они превышают 250 млрд рублей. Об этом сообщил президент компании Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".В источнике
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ИА Красная Весна26 сентября в 12:04