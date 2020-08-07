Расходы российской экономики на вооружение опустились ниже 5% ВВП
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Российская экономика в 2018 году потратила на закупку вооружения и интеллектуальной собственности 4,8 триллиона рублей или 4,6% ВВП. Об этом сообщил РБК со ссылкой на расчеты, основанные на данных Росстата. Росстат предоставляет информацию по объему ВВП страны, согласно международной методологии.В источнике
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