Расходы российской экономики на вооружение опустились ниже 5% ВВП

Российская экономика в 2018 году потратила на закупку вооружения и интеллектуальной собственности 4,8 триллиона рублей или 4,6% ВВП. Об этом сообщил РБК со ссылкой на расчеты, основанные на данных Росстата. Росстат предоставляет информацию по объему ВВП страны, согласно международной методологии.