Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Компания
Компания

Расходы российской экономики на вооружение опустились ниже 5% ВВП

Российская экономика в 2018 году потратила на закупку вооружения и интеллектуальной собственности 4,8 триллиона рублей или 4,6% ВВП. Об этом сообщил РБК со ссылкой на расчеты, основанные на данных Росстата. Росстат предоставляет информацию по объему ВВП страны, согласно международной методологии.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

В России снизились расходы в экономике по «закрытым» разделам

REGNUM18:40
Газета.Ru

«Секретный» раздел российской экономики сократился до 4,6% ВВП

Газета.Ru03:31
Lenta.ru

Российская экономика стала более открытой

Lenta.ru03:12
Телеканал 360°

Расходы экономики России по «секретным» статьям упали ниже 5% ВВП

Телеканал 360°20:19
АБН

Россия снизила затраты по «секретным категориям» экономики

АБН04:02
Долг.рф

Россия стала меньше тратить на «секретные категории»

Долг.рф17:14
РБК

Объем «секретной» экономики России опустился ниже 5% ВВП

РБК17:00

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей
Ведомости02:27
530

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 23 августа

В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 23 августа Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Алексей Текслер.
Российская газета03:27
53

В РФС считают, что изменения правил фиксации игры рукой помогут арбитрам VAR

Изменения в правилах, касающиеся фиксации нарушения при игре рукой, принятые Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), помогут с определением игры рукой судьям, которые будут работать с системой видеоассистента рефери (VAR).
ТАСС Спортвчера в 07:04

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1K

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
31

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
65

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
1,3K