Экономика

КомпанияКомпанияРоссияне в июне втрое увеличили траты на путешествия

Россияне в первой половине июня втрое увеличили траты в турагентствах по сравнению с маем. При этом средняя сумма трат почти на 43% ниже, чем до периода самоизоляции, сообщили журналу «Компания» в пресс-службе банка ВТБ.
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Россияне утроили траты на туризм

Infopro54вчера в 04:14

В начале лета траты жителей России на путешествия увеличились втрое

News.ruвчера в 08:30

Россияне утроили расходы на турпоездки в июне

Интерфаксвчера в 07:25

Россияне втрое увеличили траты на путешествия

АБНвчера в 06:10

Жители России втрое увеличили в июне затраты на туризм

REGNUMвчера в 05:53

Исследование: россияне в июне втрое увеличили траты на путешествия

ТАССвчера в 05:27

Россияне резко потратились на отдых после самоизоляции

Lenta.ruвчера в 19:46
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Политика

Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции

Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
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Космос

Роковой день 2020 года: Какую опасность несет полный парад планет 4 июля?

Прогнозы на 4 июля 2020 год не самые радужные, многие издания предвещают войну, конец света и гибель человечества от смертельного вируса.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:49
Общество

Песков прокомментировал дело Серебренникова

Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
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Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
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Политика

В раде рассказали о плане по уничтожению Украины

На Украине запущен процесс уничтожения страны, и агрессивные акции радикалов — это часть этого плана, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
Известия 24 июня в 22:57
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Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
171
Общество

ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

«На сайт ЦИК России идет DDoS атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.
РБК 06:50
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Космос

В близлежащей звёздной системе обнаружена копия Нептуна

TV BRICS вчера в 13:55
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Происшествия

Ребенок на заказ. Как работает суррогатное материнство в России

Телеканал 360° 00:00
2
Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Общество

Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию

Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:42
1
Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
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Общество

Тунис не открыл границ для российских гостей

Тунис, 25 июня 2020, 23:24 — REGNUM Закрытые ранее из-за пандемии границы Туниса открылись, но не для всех стран, передаёт 25 июня Mosaique FM.
REGNUM вчера в 16:24
2
Авто

К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 03:09
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Политика

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ 24 июня в 21:55
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Кино

Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» переносится на 12 августа

Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод" из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя киноконцерна.
РИА Новости 03:33
5
Общество

В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
178
Общество

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
9
Авто

Lordstown представил новый электрический пикап Endurance

После продолжительной рекламной кампании Lordstown Motors официально представила свой пикап Endurance.
SpeedMe вчера в 23:49
Игры

Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru вчера в 22:50
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Происшествия

Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

В Сети появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы.
Рамблер 02:14
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
986
Политика

В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня

RT на русском 06:35
9
Общество

Лукашенко обвинил москвичей в росте цен на жилье в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне активно покупают жилую недвижимость в республике, считая ее спокойной, тихой страной, где "можно жить не только им, но и их детям", поэтому цены на квартиры в Минске растут.
РИА Новости 04:47
14
Общество

Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
179
Армия и оружие

Бомбардировщики B-21 прорвут оборону С-400

Ряд СМИ со ссылкой на австралийский институт Митчелла и некий доклад представителей ВВС США сообщают, что перспективные американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-21 неуязвимы для российских систем ПВО С-400.
Военное дело 05:40
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Культура

Венедиктов призвал государство извиниться перед Серебренниковым

«Очевидно, что Серебренников и другие обвиняемые по «делу 7-й студии» невиновны и должны быть оправданны», — написал журналист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). Он также подчеркнул, что от имени государства подсудимым должны быть принесены извинения.
Рамблер 06:30
5
Общество

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
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