Россияне в первой половине июня втрое увеличили траты в турагентствах по сравнению с маем. При этом средняя сумма трат почти на 43% ниже, чем до периода самоизоляции, сообщили журналу «Компания» в пресс-службе банка ВТБ.

Россияне в июне втрое увеличили траты на путешествия

Политика Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России. 5

Космос Роковой день 2020 года: Какую опасность несет полный парад планет 4 июля? Прогнозы на 4 июля 2020 год не самые радужные, многие издания предвещают войну, конец света и гибель человечества от смертельного вируса.

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Политика Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили. 233

Политика В раде рассказали о плане по уничтожению Украины На Украине запущен процесс уничтожения страны, и агрессивные акции радикалов — это часть этого плана, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. 996

Общество Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО. 171

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,5K

Общество Серебренникова признали виновным в хищениях Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 909

Общество Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин. 1

Политика В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 178

Общество Тунис не открыл границ для российских гостей Тунис, 25 июня 2020, 23:24 — REGNUM Закрытые ранее из-за пандемии границы Туниса открылись, но не для всех стран, передаёт 25 июня Mosaique FM. 2

Политика Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано. 134

Кино Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» переносится на 12 августа Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод" из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя киноконцерна. 5

Авто Lordstown представил новый электрический пикап Endurance После продолжительной рекламной кампании Lordstown Motors официально представила свой пикап Endurance.

Общество Лукашенко обвинил москвичей в росте цен на жилье в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне активно покупают жилую недвижимость в республике, считая ее спокойной, тихой страной, где "можно жить не только им, но и их детям", поэтому цены на квартиры в Минске растут. 14

Общество Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК. 179

Армия и оружие Бомбардировщики B-21 прорвут оборону С-400 Ряд СМИ со ссылкой на австралийский институт Митчелла и некий доклад представителей ВВС США сообщают, что перспективные американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-21 неуязвимы для российских систем ПВО С-400. 59

Культура Венедиктов призвал государство извиниться перед Серебренниковым «Очевидно, что Серебренников и другие обвиняемые по «делу 7-й студии» невиновны и должны быть оправданны», — написал журналист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). Он также подчеркнул, что от имени государства подсудимым должны быть принесены извинения. 5