Экономика
КомпанияРоссияне в июне втрое увеличили траты на путешествия
Россияне в первой половине июня втрое увеличили траты в турагентствах по сравнению с маем. При этом средняя сумма трат почти на 43% ниже, чем до периода самоизоляции, сообщили журналу «Компания» в пресс-службе банка ВТБ.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:10, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции
Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
Космос
Роковой день 2020 года: Какую опасность несет полный парад планет 4 июля?
Прогнозы на 4 июля 2020 год не самые радужные, многие издания предвещают войну, конец света и гибель человечества от смертельного вируса.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:49
Общество
Песков прокомментировал дело Серебренникова
Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
Политика
В раде рассказали о плане по уничтожению Украины
На Украине запущен процесс уничтожения страны, и агрессивные акции радикалов — это часть этого плана, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
Известия 24 июня в 22:57
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Общество
ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт
«На сайт ЦИК России идет DDoS атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.
РБК 06:50
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Космос
В близлежащей звёздной системе обнаружена копия Нептуна
TV BRICS вчера в 13:55
Происшествия
Ребенок на заказ. Как работает суррогатное материнство в России
Телеканал 360° 00:00
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Общество
Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию
Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:42
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Общество
Тунис не открыл границ для российских гостей
Тунис, 25 июня 2020, 23:24 — REGNUM Закрытые ранее из-за пандемии границы Туниса открылись, но не для всех стран, передаёт 25 июня Mosaique FM.
REGNUM вчера в 16:24
Авто
К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 03:09
Политика
Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ 24 июня в 21:55
Кино
Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» переносится на 12 августа
Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод" из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя киноконцерна.
РИА Новости 03:33
Общество
В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
Авто
Lordstown представил новый электрический пикап Endurance
После продолжительной рекламной кампании Lordstown Motors официально представила свой пикап Endurance.
SpeedMe вчера в 23:49
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Происшествия
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
В Сети появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы.
Рамблер 02:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Политика
В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня
RT на русском 06:35
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в росте цен на жилье в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне активно покупают жилую недвижимость в республике, считая ее спокойной, тихой страной, где "можно жить не только им, но и их детям", поэтому цены на квартиры в Минске растут.
РИА Новости 04:47
Общество
Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
Армия и оружие
Бомбардировщики B-21 прорвут оборону С-400
Ряд СМИ со ссылкой на австралийский институт Митчелла и некий доклад представителей ВВС США сообщают, что перспективные американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-21 неуязвимы для российских систем ПВО С-400.
Военное дело 05:40
Культура
Венедиктов призвал государство извиниться перед Серебренниковым
«Очевидно, что Серебренников и другие обвиняемые по «делу 7-й студии» невиновны и должны быть оправданны», — написал журналист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). Он также подчеркнул, что от имени государства подсудимым должны быть принесены извинения.
Рамблер 06:30
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12