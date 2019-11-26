Экономика
Orenday.ruОренбуржье оказалось в лидерах по росту тарифов на услуги ЖКХ
Кстати, в будущем году (традиционное повышение произойдет с 1 июля) рост тарифов ЖКХ в Оренбуржье не превысит 6 процентов.
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Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Политика
В Киеве озвучили вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в рамках работы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 9 декабря в Париже.
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Политика
Макрон назвал полезными свои слова о «смерти мозга» НАТО
После переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Франции Эммануэль Макрон пояснил свои слова о «смерти мозга» альянса.
Культура
Композитор «Симпсонов» заявил, что новый сезон может стать последним
Шоу, созданное в 1989 году Мэттом Гроунингом, растянулось на 31 сезон, став самым продолжительным комедийным сериалом в США.
Политика
Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года
Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.
Общество
Театр.doc заявил о полицейской проверке трех спектаклей
Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc из-за жалоб граждан, заявили в пресс-службе театра.
Общество
Правительство одобрило законопроекты о реформе надзора за бизнесом
Законопроекты, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их исполнение, одобрены правительством.
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
Политика
Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе
Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.
Политика
Около 90% белорусов одобряют тесные отношения с Россией
В рамках опроса специалисты сделали более 7 тысяч звонков. Также у жителей Белоруссии спросили, как часто они бывают в России.
Культура
В Сети появилось видео тренировки, после которой умер Годфри Гао
В Сети опубликовано видео тренировки, после которой от сердечного приступа умер 35-летний китайский актер Годфри Гао.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Собака нашла на улице Саратова человеческую голову
Биатлон
Глазырина заняла пятое место в спринте на Кубке IBU
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Выходного 31 декабря в этом году ожидать не стоит
Госдума попросту не успеет принять поправки в Трудовой кодекс. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
МИД Китая ответил США на закон о правах человека в Гонконге
Комментируя подписанный американским президентом Дональдом Трампом закон о правах человека в Гонконге, Гэн Шуан заявил, что Пекин выражает Вашингтону свой проест, поскольку Штаты внедряются во внутренние дела Китая.
Хоккей
Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составах
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Этот гол стал 416-м для россиянина в НХЛ в равных составах, по этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги.
Общество
Роскосмос объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА
Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников заявил, что зарплата руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна.
Общество
Райффайзенбанк устранил сбой с двойными списаниями со счетов
Райффайзенбанк отменил операции с повторным списанием, которые произошли из-за сбоя в работе кредитной организации, сам сбой устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Авто
«АвтоВАЗ» объявил о скидках на автомобили во время «Черной пятницы»
Ранее эксперты предупредили о подводных камнях «Черной пятницы».
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".