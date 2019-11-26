Экономика

Orenday.ruOrenday.ruОренбуржье оказалось в лидерах по росту тарифов на услуги ЖКХ

Кстати, в будущем году (традиционное повышение произойдет с 1 июля) рост тарифов ЖКХ в Оренбуржье не превысит 6 процентов.
Читать в источнике
Комментировать404

Подробнее о событии

Жители Рязанской области больше всех в стране тратят на ЖКУ

REGNUMвчера в 04:51

Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфакс26 ноября в 09:43

3826 рублей в месяц — столько в среднем платят россияне за ЖКХ

SIA.ru26 ноября в 06:42

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

РБК26 ноября в 08:10

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новости26 ноября в 06:50

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъ26 ноября в 07:57

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАСС26 ноября в 06:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:48, Ашберн
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК вчера в 23:00
Политика

В Киеве озвучили вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в рамках работы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 9 декабря в Париже.
Известия 07:30
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru 26 ноября в 18:39
Политика

Макрон назвал полезными свои слова о «смерти мозга» НАТО

После переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Франции Эммануэль Макрон пояснил свои слова о «смерти мозга» альянса.
Аргументы и Факты 08:32
Культура

Композитор «Симпсонов» заявил, что новый сезон может стать последним

Шоу, созданное в 1989 году Мэттом Гроунингом, растянулось на 31 сезон, став самым продолжительным комедийным сериалом в США.
РИА Новости 09:42
Политика

Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года

Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.
RT на русском 08:53
Общество

Театр.doc заявил о полицейской проверке трех спектаклей

Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc из-за жалоб граждан, заявили в пресс-службе театра.
Московский Комсомолец 09:07
Общество

Правительство одобрило законопроекты о реформе надзора за бизнесом

Законопроекты, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их исполнение, одобрены правительством.
Ведомости 06:15
Здоровье

Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
РБК 09:09
Политика

Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе

Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.
Газета.Ru 07:33
Политика

Около 90% белорусов одобряют тесные отношения с Россией

В рамках опроса специалисты сделали более 7 тысяч звонков. Также у жителей Белоруссии спросили, как часто они бывают в России.
News.ru 08:26
Культура

В Сети появилось видео тренировки, после которой умер Годфри Гао

В Сети опубликовано видео тренировки, после которой от сердечного приступа умер 35-летний китайский актер Годфри Гао.
РЕН ТВ 08:28
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Политика

Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:58
Происшествия

Собака нашла на улице Саратова человеческую голову

Взгляд-инфо 07:52
Биатлон

Глазырина заняла пятое место в спринте на Кубке IBU

Спорт-Экспресс 09:29
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

Выходного 31 декабря в этом году ожидать не стоит

Госдума попросту не успеет принять поправки в Трудовой кодекс. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Gorodche.ru 08:58
Общество

Москвичей предупредили о шквальном ветре и гололедице

Росбалт 06:21
Политика

МИД Китая ответил США на закон о правах человека в Гонконге

Комментируя подписанный американским президентом Дональдом Трампом закон о правах человека в Гонконге, Гэн Шуан заявил, что Пекин выражает Вашингтону свой проест, поскольку Штаты внедряются во внутренние дела Китая.
REGNUM 08:53
Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составах

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Этот гол стал 416-м для россиянина в НХЛ в равных составах, по этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги.
Sportbox.RU 06:04
Общество

Роскосмос объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников заявил, что зарплата руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна.
News.ru 08:35
Общество

Райффайзенбанк устранил сбой с двойными списаниями со счетов

Райффайзенбанк отменил операции с повторным списанием, которые произошли из-за сбоя в работе кредитной организации, сам сбой устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
РИА Новости 09:04
Происшествия

Браконьер застрелил егеря и ранил его напарника на Урале

Известия 07:56
Авто

«АвтоВАЗ» объявил о скидках на автомобили во время «Черной пятницы»

Ранее эксперты предупредили о подводных камнях «Черной пятницы».
Вечерний курьер 05:10
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Происшествия

ФСБ, МВД и СК задержали участников преступной группы «Шараповские»

RT на русском 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное