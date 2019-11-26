Кстати, в будущем году (традиционное повышение произойдет с 1 июля) рост тарифов ЖКХ в Оренбуржье не превысит 6 процентов.

Оренбуржье оказалось в лидерах по росту тарифов на услуги ЖКХ

Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.

Политика «Газпром» пообещал перекрыть газ Украине Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Политика Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.

Политика Около 90% белорусов одобряют тесные отношения с Россией В рамках опроса специалисты сделали более 7 тысяч звонков. Также у жителей Белоруссии спросили, как часто они бывают в России.

Политика Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика МИД Китая ответил США на закон о правах человека в Гонконге Комментируя подписанный американским президентом Дональдом Трампом закон о правах человека в Гонконге, Гэн Шуан заявил, что Пекин выражает Вашингтону свой проест, поскольку Штаты внедряются во внутренние дела Китая.

Хоккей Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составах Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Этот гол стал 416-м для россиянина в НХЛ в равных составах, по этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги.

Общество Роскосмос объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников заявил, что зарплата руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна.