Экономика
СаминвесторРасходы россиян на услуги ЖКХ за год выросли на 3%
26 ноября 2019 года стало известно, что россияне в среднем тратят на услуги ЖКХ около 3,8 тысяч рублей. Это на 3% больше, чем в 2018 году, подсчитали в ПАО «Сбербанк России». Впрочем, в отдельных регионах наблюдался более существенный рост расходов.
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