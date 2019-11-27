Экономика

СаминвесторСаминвесторРасходы россиян на услуги ЖКХ за год выросли на 3%

26 ноября 2019 года стало известно, что россияне в среднем тратят на услуги ЖКХ около 3,8 тысяч рублей. Это на 3% больше, чем в 2018 году, подсчитали в ПАО «Сбербанк России». Впрочем, в отдельных регионах наблюдался более существенный рост расходов.
Читать в источнике
Комментировать401

Подробнее о событии

3826 рублей в месяц — столько в среднем платят россияне за ЖКХ

SIA.ru26 ноября в 06:42

Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфакс26 ноября в 09:43

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъ26 ноября в 07:57

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

РБК26 ноября в 08:10

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новости26 ноября в 06:50

Кому на Руси за ЖКХ платить дорого: на Колыме самые большие траты

REGNUMвчера в 20:49

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАСС26 ноября в 06:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Lenta.ru 06:15
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери

С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.
Wday.ru 04:43
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Политика

СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского

Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
ИА Новороссия 03:23
Общество

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Ведомости 02:36
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Политика

Путин пригласил глав государств ОДКБ на парад Победы 2020 года

Лидеры государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приглашены на парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года.
REGNUM 04:04
Шоу-бизнес

Фото: Полина Гагарина восхитила фанатов фотографией в шерстяном платье

Артистка предстала в шерстяном платье с животным принтом от итальянского модного бренда.
Пятый канал 26 ноября в 08:41
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 04:52
Политика

Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе

По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
RT на русском 03:56
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Вести.Ru 04:34
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова показала фигуру после слухов о беременности

Для выхода в свет Ходченкова выбрала обтягивающее черное платье, под которым не было никаких намеков на предполагаемое интересное положение актрисы.
WMJ.ru вчера в 14:24
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело мальчика

Российская газета 06:01
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости 26 ноября в 15:34
Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Российская газета вчера в 07:21
Происшествия

Силовики задержали членов банды «Шараповские», причастной к теракту

РИА Новости 02:42
Политика

Поклонская предложила Киеву истребовать с Порошенко ущерб за корабли

РИА Новости 04:13
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новых видах мошенничества

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что сейчас в России можно заметить виды мошенничества, совершенные в различных сервисах для знакомств.
УтроNews 05:23
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru 26 ноября в 18:39
Шоу-бизнес

Валттери Боттас объявил о разводе

Валттери Боттас и участница олимпийской сборной Финляндии по плаванию Эмилия Пиккарайнен сыграли свадьбу в сентябре 2016 года.
F1news.ru 05:51
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Экспресс газета 26 ноября в 09:34
Общество

Суд обязал Глушакова выплатить экс-супруге еще 32 млн рублей

"Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы, таким образом увеличив сумму компенсации до 42 млн рублец", - поделилась адвокат Глушаковой Алиса Образцова.
Газета.Ru 05:36
Политика

США сократят расходы на финансирование НАТО

Белый дом решил урезать свою долю прямого финансирования НАТО, надеясь на то, что брешь в бюджете альянса восполнят другие страны.
Век 06:14
Происшествия

Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:20
Хоккей

Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
REGNUM 02:13
Кино

В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»

Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
РЕН ТВ 05:46
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Известия 02:18
Общество

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

Российская газета 04:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное