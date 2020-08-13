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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Россияне в начале августа стали тратить меньше по сравнению с июльскими показателями, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир». За первую неделю августа средний чек уменьшился на 3,5% по сравнению с июлем, до 553 руб.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Как отмечают аналитики холдинга, рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары. Но теперь отложенный спрос удовлетворен и этот фактор сошел на нет.
Ведомости17:01
Подробнее о событии
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Ведомости17:01
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Коммерсантъ01:52
Lenta.ru

Россияне снова принялись экономить

Lenta.ru01:25
News.ru

Расходы россиян упали после отмены режима самоизоляции

News.ru03:19
Rambler News Service

Недельный чек россиян сократился в начале августа

Rambler News Serviceвчера в 04:26
Телеканал 360°

Расходы россиян за последнюю неделю сократились

Телеканал 360°11 августа в 14:15
Росбалт

Недельные расходы россиян существенно сократились

Росбалт11 августа в 09:20

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.
Газета.Ru04:09
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