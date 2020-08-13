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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Россияне в начале августа стали тратить меньше по сравнению с июльскими показателями, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир». За первую неделю августа средний чек уменьшился на 3,5% по сравнению с июлем, до 553 руб.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Как отмечают аналитики холдинга, рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары. Но теперь отложенный спрос удовлетворен и этот фактор сошел на нет.
Ведомости17:01
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ФАН

Россияне стали тратить меньше после самоизоляции

ФАН04:26
News.ru

Расходы россиян упали после отмены режима самоизоляции

News.ru03:19
Народные новости

Россияне сократили расходы после окончания самоизоляции

Народные новости02:41
VSE42.RU

Россияне вернулись к массовой экономии

VSE42.RU02:34
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Коммерсантъ01:52
Lenta.ru

Россияне снова принялись экономить

Lenta.ru01:25
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Ведомости17:01

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в десять миллионов рублей, что более чем вдвое выше дохода отца, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.
РИА Новости04:33
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Режиссер «Ведьмака» объявил: съемки второго сезона возобновлены

Стивен Серджик, режиссер первых двух эпизодов фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли, рассказал в инстаграме о том, что вместе с командой возобновил съемки второго сезона.
РИА Новости05:13
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Киев потребовал освободить задержанных в Белоруссии граждан Украины

"Украина обращается к властям Республики Белоруссия с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева", - говорится в сообщении.
ТАСС05:21

Власти Белоруссии назвали провокацией выбрасывание формы силовиками

«Ещё вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки отличия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку», — приводит заявление Госпогранкомитета РИА Новости.
Говорит Москва06:11
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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.
Газета.Ru04:09
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