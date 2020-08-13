Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

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Россияне в начале августа стали тратить меньше по сравнению с июльскими показателями, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир». За первую неделю августа средний чек уменьшился на 3,5% по сравнению с июлем, до 553 руб.