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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Еще более заметно снизился объем повседневных расходов — на 10,3%, до 3843 руб. Аналитики «Сбериндекса» придерживаются аналогичного мнения. Они отмечают сокращение расходов россиян с 3 по 9 августа на 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Как отмечают аналитики холдинга, рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары. Но теперь отложенный спрос удовлетворен и этот фактор сошел на нет.
Ведомости17:01
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News.ru

Расходы россиян упали после отмены режима самоизоляции

News.ru03:19
Народные новости

Россияне сократили расходы после окончания самоизоляции

Народные новости02:41
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Коммерсантъ01:52
VSE42.RU

Россияне вернулись к массовой экономии

VSE42.RU02:34
Lenta.ru

Россияне снова принялись экономить

Lenta.ru01:25
Долг.рф

Россияне снова стали экономить после пандемии

Долг.рф17:53
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Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Ведомости17:01

Двух задержанных в Белоруссии стрингеров Ruptly отпустили

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 августа были задержаны: журналисты изданий Daily Storm и "Медуза", корреспондент RT Константин Придыбайло, журналист "Sputnik Беларусь" Евгений Олейник, корреспонденты телеканала "Дождь", три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, и журналист Семен Пегов.
Газета.Ru03:01

Оборот российских кинотеатров упал на 95%

В Москве чаще покупают билеты непосредственно в кинотеатре – объем покупок нынешнего года составляет 20% от прошлого, в то время как заказ электронных билетов – только 3%. В регионах ситуация обратная: если оборот в рамках POS-эквайринга упал на 95%, то покупка билетов онлайн выросла в три раза по объему и в шесть раз – по числу транзакций.
Интерфакс02:58
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Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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CК завершил дело Михаила Абызова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о создании преступного сообщества экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым.
BFM.ru03:25
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В Татарстане суд повторно оправдал отца по статье о насилии над дочкой

Бугульминский городской суд в результате нового рассмотрения дела жителя Бугульмы, обвинённого в насилии над полуторагодовалой дочерью и оправданного судом, вновь оправдал его по статье о насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском03:21
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«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM News11 августа в 14:57
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