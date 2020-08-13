Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции
Россияне в начале августа стали тратить меньше по сравнению с июльскими показателями, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир». За первую неделю августа средний чек уменьшился на 3,5% по сравнению с июлем, до 553 руб.В источнике
С чего всё началось
Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции
Как отмечают аналитики холдинга, рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары. Но теперь отложенный спрос удовлетворен и этот фактор сошел на нет.
Ведомости17:01
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