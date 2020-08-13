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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Россияне в начале августа стали тратить меньше по сравнению с июльскими показателями, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир». За первую неделю августа средний чек уменьшился на 3,5% по сравнению с июлем, до 553 руб.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Как отмечают аналитики холдинга, рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары. Но теперь отложенный спрос удовлетворен и этот фактор сошел на нет.
Ведомости17:01
Подробнее о событии
News.ru

Расходы россиян упали после отмены режима самоизоляции

News.ru03:19
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Коммерсантъ01:52
Lenta.ru

Россияне снова принялись экономить

Lenta.ru01:25
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Ведомости17:01
Rambler News Service

Недельный чек россиян сократился в начале августа

Rambler News Serviceвчера в 04:26
Телеканал 360°

Расходы россиян за последнюю неделю сократились

Телеканал 360°11 августа в 14:15
Росбалт

Недельные расходы россиян существенно сократились

Росбалт11 августа в 09:20

Правительство может поддержать мукомолов стабильным зерном

Правительство может поддержать мукомолов стабильным зерном В правительстве задумались о новых мерах поддержки мукомолов, которые предупреждали о возможном дефиците продукции из-за роста цен на сырье.
Правительство может поддержать мукомолов стабильным зерном
Коммерсантъ18:07

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19
Известия17:15
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Адвокат задержанного в Минске политтехнолога Виталия Шклярова утверждает, что его подзащитного пытают в СИЗО

В интервью "Новой газете" Антон Гашинский рассказал, что Шклярову не разрешают передавать письма, ему не дают принимать душ, в изоляторе всю ночь на полной громкости играет музыка.
Эхо Москвы02:36
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В Белоруссии проходят акции солидарности с задержанными

Четвертая ночь демонстраций продемонстрировала снижение уровня насилия в отношении протестующих, отказ ряда силовиков от службы, а также появление "живых цепей" в знак солидарности с задержанными и пострадавшими по всей стране.
Газета.Ru02:50
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