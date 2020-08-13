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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Еще более заметно снизился объем повседневных расходов — на 10,3%, до 3843 руб. Аналитики «Сбериндекса» придерживаются аналогичного мнения. Они отмечают сокращение расходов россиян с 3 по 9 августа на 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Как отмечают аналитики холдинга, рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары. Но теперь отложенный спрос удовлетворен и этот фактор сошел на нет.
Ведомости17:01
Подробнее о событии
АБН

Россияне снизили расходы после выходы из самоизоляции

АБН03:06
Народные новости

Россияне сократили расходы после окончания самоизоляции

Народные новости02:41
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Ведомости17:01
Экономика сегодня

Эксперт ВШЭ объяснил снижение потребительской активности россиян

Экономика сегодня02:20
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Коммерсантъ01:52
Lenta.ru

Россияне снова принялись экономить

Lenta.ru01:25
VSE42.RU

Россияне вернулись к массовой экономии

VSE42.RU02:34

Минсельхоз США повысил для России прогноз по урожаю пшеницы

Минсельхоз США (USDA) в своем августовском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию повысил для России оценку по сбору пшеницы на 1,5 млн тонн - с 76,5 млн тонн в июле до 78 млн тонн (без учета Крыма).
Российская газетавчера в 15:03

«МегаФон» объяснил падение выручки снизившейся активностью бизнеса

Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) сократился на 8,4%, до 35,6 млрд руб. Число абонентов мобильной связи "МегаФона" осталось на уровне прошлого года — 75,4 млн На показатели повлияла оптимизация затрат на связь в условиях пандемии как абонентами, так и бизнесом, указано в сообщении.
РБК03:01

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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Подачу воды на курортах Кубани могут ограничить

Уровень воды Краснодарского водохранилища в ближайшие дни может достичь минимального уровня, в связи с этим в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе возможно ограничение водоснабжения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Деловая газета. Юг02:21
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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