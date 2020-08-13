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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Еще более заметно снизился объем повседневных расходов — на 10,3%, до 3843 руб. Аналитики «Сбериндекса» придерживаются аналогичного мнения. Они отмечают сокращение расходов россиян с 3 по 9 августа на 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

В начале августа расходы россиян вновь начали снижаться после оживления в июле. По данным исследовательского холдинга «Ромир», средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5% по сравнению с июльскими уровнями и составил 553 руб.
Ведомости17:01
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Россияне сократили расходы после окончания самоизоляции

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Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

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Россияне вернулись к массовой экономии

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Эксперт ВШЭ объяснил снижение потребительской активности россиян

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Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

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Lenta.ru

Россияне снова принялись экономить

Lenta.ru01:25
Соловей.Инфо

После выхода из самоизоляции снизились расходы россиян

Соловей.Инфо02:34

В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса
Российская газетавчера в 07:30
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«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»

Напомним, что в матче стартового тура чемпионата России футболисты московского клуба выиграли у хозяев поля со счетом 2:0. За споры по поводу неназначенного в первом тайме пенальти арбитр встречи в перерыве удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, а игрок «Рубина» Сильвие Бегич получил красную карточку на 65-й минуте.
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Моя Москва.онлайнвчера в 00:09
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Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,8K

МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
3,9K

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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