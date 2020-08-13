Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

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Еще более заметно снизился объем повседневных расходов — на 10,3%, до 3843 руб. Аналитики «Сбериндекса» придерживаются аналогичного мнения. Они отмечают сокращение расходов россиян с 3 по 9 августа на 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года.