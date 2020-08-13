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Чита.Ру
Чита.Ру

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Как отмечают аналитики холдинга, рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Как отмечают аналитики холдинга, рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары. Но теперь отложенный спрос удовлетворен и этот фактор сошел на нет.
Ведомостивчера в 17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Газета.Ruвчера в 10:53
Росбалт

Недельные расходы россиян существенно сократились

Росбалт11 августа в 09:20
Lenta.ru

Россияне снова принялись экономить

Lenta.ruвчера в 01:25
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Ведомостивчера в 17:01
Rambler News Service

Недельный чек россиян сократился в начале августа

Rambler News Service12 августа в 04:26
Телеканал 360°

Расходы россиян за последнюю неделю сократились

Телеканал 360°11 августа в 14:15
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Коммерсантъвчера в 01:52

Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право.
РБК19:15
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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