Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Радио Комсомольская правда 15

В текущем месяце расходы россиян вновь стали снижаться после оживления в июле. Средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5% по сравнению с уровнем предыдущего месяца и составил 553 рубля, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".