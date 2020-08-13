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Газета.Ru
Газета.Ru

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

В текущем месяце расходы россиян вновь стали снижаться после оживления в июле. Средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5% по сравнению с уровнем предыдущего месяца и составил 553 рубля, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Как отмечают аналитики холдинга, рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары. Но теперь отложенный спрос удовлетворен и этот фактор сошел на нет.
Ведомости17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Газета.Ru10:53
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Коммерсантъ01:52
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Ведомости17:01
Lenta.ru

Россияне снова принялись экономить

Lenta.ru01:25
Rambler News Service

Недельный чек россиян сократился в начале августа

Rambler News Serviceвчера в 04:26
Телеканал 360°

Расходы россиян за последнюю неделю сократились

Телеканал 360°11 августа в 14:15
Росбалт

Недельные расходы россиян существенно сократились

Росбалт11 августа в 09:20

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Lenta.ru10:21
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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Ученый рассказал о непредсказуемом «геофизическом» оружии США

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP, которой приписывают возможность менять климат в отдельных регионах.
РИА Новости09:52
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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