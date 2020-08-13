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Газета.Ru
Газета.Ru

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

В текущем месяце расходы россиян вновь стали снижаться после оживления в июле. Средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5% по сравнению с уровнем предыдущего месяца и составил 553 рубля, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Как отмечают аналитики холдинга, рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары. Но теперь отложенный спрос удовлетворен и этот фактор сошел на нет.
Ведомости17:01
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Газета.Ru

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Газета.Ru10:53
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Коммерсантъ01:52
Телеканал 360°

Расходы россиян за последнюю неделю сократились

Телеканал 360°11 августа в 14:15
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Ведомости17:01
Rambler News Service

Недельный чек россиян сократился в начале августа

Rambler News Serviceвчера в 04:26
Lenta.ru

Россияне снова принялись экономить

Lenta.ru01:25
Росбалт

Недельные расходы россиян существенно сократились

Росбалт11 августа в 09:20

«Локомотив» передал Семину серебряную медаль чемпионата России

"Локомотив" передал бывшему главному тренеру команды Юрию Семину серебряную медаль чемпионата России по футболу сезона-2019/20, сообщил РИА Новости директор московского клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо.
РИА Новости15:06