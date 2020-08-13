Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

В текущем месяце расходы россиян вновь стали снижаться после оживления в июле. Средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5% по сравнению с уровнем предыдущего месяца и составил 553 рубля, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Как отмечают аналитики холдинга, рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары. Но теперь отложенный спрос удовлетворен и этот фактор сошел на нет.
Ведомостивчера в 17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Газета.Ruвчера в 10:53
Коммерсантъ

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Коммерсантъвчера в 01:52
Росбалт

Недельные расходы россиян существенно сократились

Росбалт11 августа в 09:20
Ведомости

Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Ведомостивчера в 17:01
Rambler News Service

Недельный чек россиян сократился в начале августа

Rambler News Service12 августа в 04:26
Телеканал 360°

Расходы россиян за последнюю неделю сократились

Телеканал 360°11 августа в 14:15
Lenta.ru

Россияне снова принялись экономить

Lenta.ruвчера в 01:25

Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова.
Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру
РИА Новости18:33

Россия начнет использовать ударные беспилотники в 2021 году

"В следующем году в войска начнут поступать многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полета, способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине", - заявил газете "Красная звезда" Сергей Дронов.
Российская газетавчера в 09:00
4

В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

Деньги помогут гражданам с небольшим доходом, а также будут стимулировать рост потребительской активности, отметил в беседе с НСН научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика Сегоднявчера в 02:35
28

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфаксвчера в 07:41
36

CD Projekt RED уделяет большое внимание разрушаемости в Cyberpunk 2077

Капала отметил, что CD Projekt RED уделяет большое внимание разрушаемому окружению в ролевом шутере, чтобы, когда игроки заканчивали перестрелку, они могли осмотреться и увидеть, как сильно изменилось помещение в результате боя.
3DNews11 августа в 13:18
1

Трамп считает, что из-за голосования по почте в выборы в США могут вмешаться другие страны

Президент США Дональд Трамп полагает, что предстоящие в ноябре президентские выборы в США будут уязвимы для вмешательства из-за рубежа, поскольку на них можно будет проголосовать по почте.
ТАСС18:40

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
520