Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции
В текущем месяце расходы россиян вновь стали снижаться после оживления в июле. Средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5% по сравнению с уровнем предыдущего месяца и составил 553 рубля, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".В источнике
С чего всё началось
Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции
Как отмечают аналитики холдинга, рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары. Но теперь отложенный спрос удовлетворен и этот фактор сошел на нет.
Ведомостивчера в 17:01
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