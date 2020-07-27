Общество

Российская газетаРоссийская газетаРасходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
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Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. И распространить эту норму на всю страну.
Российская газетавчера в 20:00

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Расходы российских семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

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В России могут снизить расходы семей на оплату ЖКХ

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