Общество
Российская газетаРасходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. И распространить эту норму на всю страну.Российская газетавчера в 20:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:36, Ашберн
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Общество
Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru 04:44
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM 03:39
Общество
Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом
Коммерсантъ 04:39
Общество
Дегтярёв предупредил министров об ответственности за каждый рубль
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предупредил министров региона о персональной ответственности за каждый рубль, привлечённый из федерального бюджета.
Life.ru 04:57
Общество
Шторм снес часть стены Трампа на границе с Мексикой
Газета.Ru 05:23
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о своем уходе из капитал-шоу "Поле чудес".
Piter.tv 00:45
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru вчера в 07:43
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Транспорт
Метро Екатеринбурга признано одним из худших в России
Лучшим было признано метро Москвы, а второе место досталось Казани. На третьем расположилась Самара.
Екатеринбург в интернете 04:44
Здоровье
34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт вчера в 03:57
Армия и оружие
Иностранные военные атташе оценили проведение парада в Петербурге
Военные атташе из более чем 30 стран мира высоко оценили организацию и масштаб проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 08:05
Экономика
Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел
Ранее «Восток-1» добывал в год около 8 тыс. т краба, то есть 9–10% от всего промысла краба в стране.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Здоровье
В Великобритании ограничат рекламу фастфуда
Власти Великобритании запретят показывать рекламу фастфуда, жирной, соленой и сладкой пищи до 21:00, так как данные статистики показали, что вероятность заболевания тяжелой формой коронавируса у людей с лишним весом повышается, сообщает пресс-служба британского правительства.
Rambler News Service 05:28
Происшествия
Повторных случаев заболевания коронавирусом в Алтайском крае не было
Повторных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Алтайском крае не зарегистрировано.
Алтайская правда 03:47
Общество
В России выявили более 5,8 тысячи новых случаев коронавируса
В России за сутки выявлен 5871 новый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru 25 июля в 03:37
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
Армия и оружие
Контрактник ВС Армении погиб на границе с Азербайджаном
Коммерсантъ 04:29
Общество
Шнуров снимет документальный фильм о митингах в Хабаровске
"Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает в Хабаровске документальный фильм о массовых протестах населения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:22
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11