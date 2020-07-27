Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. И распространить эту норму на всю страну.

с чего всё началось

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

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