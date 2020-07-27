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Российская газета
Российская газета

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. И распространить эту норму на всю страну.
Российская газета20:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Четырем миллионам семей в России помогут оплатить ЖКХ

Комсомольская правда11:36
Газета.Ru

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут измениться

Газета.Ru09:01
ФедералПресс

Расходы российских семей на оплату коммуналки предложили снизить

ФедералПресс22:43
ФАН

В России могут снизить расходы семей на оплату ЖКХ

ФАН00:12
Аргументы и Факты

Расходы российских семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Аргументы и Факты03:53
News.ru

Расходы российских семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить с 22 до 15%

News.ru21:29
Российская газета

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Российская газета20:00

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Интерфакс11:12
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
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ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском09:28
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Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили

Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru05:36
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В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

В свою очередь рейтинг регионов, туристы из которых вызывают у жителей Крыма симпатию, возглавили Москва («много денег, оставляют хорошие чаевые»), Сибирь и Дальний Восток («богатые ребята с нормальными запросами»), Украина («бывшие наши»), Ростов и Краснодарский край («соседи»), а также иностранцы («восторгаются всем и зовут в гости в свои страны»).
Lenta.ru07:56
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Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости09:52
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