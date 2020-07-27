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Российская газета
Российская газета

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. И распространить эту норму на всю страну.
Российская газета20:00
Подробнее о событии
News.ru

Техпомощь: власти «подкинут» семьям на оплату отопления и электричества

News.ru14:21
Комсомольская правда

Четырем миллионам семей в России помогут оплатить ЖКХ

Комсомольская правда11:36
ФедералПресс

Расходы российских семей на оплату коммуналки предложили снизить

ФедералПресс22:43
Аргументы и Факты

Расходы российских семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Аргументы и Факты03:53
ФАН

В России могут снизить расходы семей на оплату ЖКХ

ФАН00:12
Газета.Ru

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут измениться

Газета.Ru09:01
Российская газета

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

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