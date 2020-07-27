Экономика
Российская газетаРасходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
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Сейчас многие россияне из-за пандемии коронавируса оказались в сложной финансовой ситуации, у нас происходит рост безработицы и людям надо помочь оплачивать ЖКХ, чтобы не сделать их неплательщиками поневоле.
— Галина Хованская, российский политикРоссийская газета вчера в 20:00
с чего всё началось
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. И распространить эту норму на всю страну.Российская газетавчера в 20:00
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