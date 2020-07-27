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Российская газета
Российская газета

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.В источнике
Галина Хованскаяроссийский политик
Сейчас многие россияне из-за пандемии коронавируса оказались в сложной финансовой ситуации, у нас происходит рост безработицы и людям надо помочь оплачивать ЖКХ, чтобы не сделать их неплательщиками поневоле.
С чего всё началось
Российская газета

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. И распространить эту норму на всю страну.
Российская газетавчера в 20:00
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Аргументы и Факты

Расходы российских семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Аргументы и Фактывчера в 03:53
Комсомольская правда

Четырем миллионам семей в России помогут оплатить ЖКХ

Комсомольская правдавчера в 11:36
Газета.Ru

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут измениться

Газета.Ruвчера в 09:01
News.ru

Техпомощь: власти «подкинут» семьям на оплату отопления и электричества

News.ruвчера в 14:21
ФАН

В России могут снизить расходы семей на оплату ЖКХ

ФАНвчера в 00:12
ФедералПресс

Расходы российских семей на оплату коммуналки предложили снизить

ФедералПрессвчера в 22:43
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