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REGNUM
REGNUM

Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
Известия со ссылкой на публикацию в издании "Science
" сообщают, что вирусологам удалось проанализировать механизм взаимодействия S-белка вируса и здоровых клеток организма.
Online47.ru00:48
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Комсомольская правда

Ученые открыли механизм заражения коронавирусной инфекцией

Комсомольская правда13:51
РБК

Ученые раскрыли механизм заражения клеток коронавирусом

РБК11:08
Lenta.ru

Раскрыт неизвестный механизм заражения коронавирусом

Lenta.ru23:30
РИА Новости

Раскрыт механизм заражения клеток коронавирусом SARS-CoV-2

РИА Новости08:12
Planet Today

Немецкие ученые раскрыли неизвестный механизм заражения коронавирусом

Planet Today04:25
URA.Ru

Раскрыт механизм заражения COVID. Это ключ к лечению

URA.Ru00:57
Хайтек+

Изучение коронавируса в естественных условиях принесло два открытия

Хайтек+10:52

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Интерфакс15:07

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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По данным ФСБ, подозреваемый выехал из Крыма на территорию Украины в 2016 году и вступил в ряды незаконного вооруженного формирования - так называемого батальона имени Н. Челебиджихана, созданного беглым вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым.
ИА Крыминформ09:20
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«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Фактывчера в 08:12
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Шувалов за год увеличил доход в 2,5 раза

Доход Шувалова в последний полный год работы в правительстве составил 91,3 млн руб. В 2019 году Шувалов, как и в 2018-м, задекларировал три квартиры в России (108,9; 73,8 и 115,8 кв. м), а также два машиноместа, которыми он владеет вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой (в 2018-м они в декларации не упоминались).
РБК15:30
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