Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.