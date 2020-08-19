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Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
Известия со ссылкой на публикацию в издании "Science
" сообщают, что вирусологам удалось проанализировать механизм взаимодействия S-белка вируса и здоровых клеток организма.
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
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В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

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