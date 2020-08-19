Раскрыт механизм заражения коронавирусом
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Немецкие ученые открыли неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку, сообщил журнал Science.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает phys.org
, речь идет о неизвестных ранее особенностях шиповидных белков на поверхности SARS-CoV-2, которые используются для слияния вируса с клеткой-мишенью.
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