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РИА Новости
РИА Новости

Раскрыт механизм заражения коронавирусом

Немецкие ученые открыли неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку, сообщил журнал Science.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает phys.org
, речь идет о неизвестных ранее особенностях шиповидных белков на поверхности SARS-CoV-2, которые используются для слияния вируса с клеткой-мишенью.
Российская газета10:20
Подробнее о событии
Хайтек+

Изучение коронавируса в естественных условиях принесло два открытия

Хайтек+10:52
Газета.Ru

Немецкие ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом

Газета.Ru08:46
Lenta.ru

Раскрыт неизвестный механизм заражения коронавирусом

Lenta.ru23:30
Planet Today

Немецкие ученые раскрыли неизвестный механизм заражения коронавирусом

Planet Today04:25
URA.Ru

Раскрыт механизм заражения COVID. Это ключ к лечению

URA.Ru00:57
Известия

Ученые раскрыли ранее неизвестный механизм заражения коронавирусом

Известия00:19
РИА Новости

Раскрыт механизм заражения коронавирусом

РИА Новости08:12

Российские нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Москва, 19 августа 2020, 10:26 — REGNUM Главы крупнейших нефтяных компаний России направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на попытки Министерства финансов увеличить налоги на отрасль.
Российские нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов
REGNUM03:26
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СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки

Областной комитет здравоохранения начал проверку по факту публикации в СМИ истории об очнувшейся в морге пациентке, которой диагностировали биологическую смерть вместо клинической, заявила первый зампред комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина, отмечает «Газета.ру».
Известия02:54
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Самолет с 33 бойцами ЧВК собирались экстренно посадить в Киеве

План спецслужб незалежной состоял в том, чтобы самолет с этой группой, который 25 июля должен был вылететь по маршруту Минск-Стамбул, был экстренно посажен на территории Украины из-за того, что одному из пассажиров этого рейса стало плохо.
Комсомольская правда05:43
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Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
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