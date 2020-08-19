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РИА Новости
РИА Новости

Раскрыт механизм заражения коронавирусом

Немецкие ученые открыли неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку, сообщил журнал Science.В источнике
С чего всё началось
Известия со ссылкой на публикацию в издании "Science
" сообщают, что вирусологам удалось проанализировать механизм взаимодействия S-белка вируса и здоровых клеток организма.
Online47.ru00:48
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URA.Ru

Раскрыт механизм заражения COVID. Это ключ к лечению

URA.Ru00:57
РИА Новости

Раскрыт механизм заражения коронавирусом

РИА Новости08:12
Planet Today

Немецкие ученые раскрыли неизвестный механизм заражения коронавирусом

Planet Today04:25
Life.ru

Учёные раскрыли неизвестный механизм действия коронавируса

Life.ru02:06
Газета.Ru

Немецкие ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом

Газета.Ru08:46
Известия

Ученые раскрыли ранее неизвестный механизм заражения коронавирусом

Известия00:19
Lenta.ru

Раскрыт неизвестный механизм заражения коронавирусом

Lenta.ru23:30

Кремль заявил об отсутствии российских военных в Белоруссии

Комментируя появившиеся ранее сведения о движении российской военной техники в сторону границы с Белоруссией, официальный представитель Кремля отметил, что не видит ничего удивительного перемещениях российской техники по территории Российской Федерации.
Городовой07:29
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Самолет Лукашенко вылетел из Минска в сторону РФ

Стало известно, что самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко несколько минут назад впервые за время протестов вылетел из Минска в направлении России, однако вскоре развернулся обратно, пишет Telegram-канал The Bell.
Рамблер05:05
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Российский электромобиль Zetta появится в продаже до конца 2020 года

Первый серийный российский электромобиль Zetta станет одним из самых доступных в мире с запасом хода до 180 км. Специалисты испанской газеты La Vanguardia назвали модель «удобной, красивой и доступной» во многом благодаря цене в 550 тыс. рублей.
SpeedMe04:19
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