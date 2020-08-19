Раскрыт механизм заражения коронавирусом
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Известия со ссылкой на публикацию в издании "Science
" сообщают, что вирусологам удалось проанализировать механизм взаимодействия S-белка вируса и здоровых клеток организма.
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