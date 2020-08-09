Раскрыт план «майдана» белорусской оппозиции после выборов
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В сети появился план действий белорусской оппозиции в случае проигрыша на выборах президента страны. Инструкции по организации «майдана» выложены в Telegram-канале NEXTA Live журналиста Степана Путило. Так называемый «план Б» состоит из нескольких пунктов.В источнике
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