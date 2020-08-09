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Lenta.ru
Lenta.ru

Раскрыт план «майдана» белорусской оппозиции после выборов

В сети появился план действий белорусской оппозиции в случае проигрыша на выборах президента страны. Инструкции по организации «майдана» выложены в Telegram-канале NEXTA Live журналиста Степана Путило. Так называемый «план Б» состоит из нескольких пунктов.В источнике
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ФАН

Белорусская оппозиция обнародовала план «майдана» в случае победы Лукашенко

ФАН08:02
Новостной фронт

Сергей Марков: Главные зачинщики свержения Лукашенко — Польша и Украина

Новостной фронт01:54
Телеканал 360°

Белорусские оппозиционеры опубликовали план действий на случай победы Лукашенко на выборах

Телеканал 360°07:19
ИА Красная Весна

«План Б» по организации майдана в Белоруссии вышел в Сеть

ИА Красная Весна07:15
Взгляд.ру

Опубликованы инструкции по организации «майдана» после выборов в Белоруссии

Взгляд.ру04:30
RuNews24.ru

Оппозиция в Белоруссии подготовила план «майдана» после выборов

RuNews24.ru07:33
Lenta.ru

Раскрыт план «майдана» белорусской оппозиции после выборов

Lenta.ru20:31

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
РИА Новости05:24
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В Минске засняли женщину в розовом, которая вылезает из окна избирательного участка. Ей помогал милиционер

На одном из избирательных участков в Советском районе Минска очевидцу в день выборов 9 августа удалось заснять интересный эпизод: из окна выбиралась женщина в розовом костюме с мешком в руках.
Фонтанка.Ру07:47

В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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Трех участников движения «бессрочный протест» задержали в Москве

Участников движения «бессрочный протест» подозревают в проведении акции у здания Генпрокуратуры: в ночь на 8 августа неизвестные облили розовой краской здание ведомства и вывесили баннер, сообщили сайту «ОВД-Инфо» адвокаты Дмитрий Захватов и Сергей Тельнов.
Эхо Москвы07:08

Россия может управлять беспилотниками США при помощи комплексов РЭБ

Российские средства радиоэлектронной борьбы научились не только вызывать перебои в функционировании электроники американских беспилотников, но и перехватить управление ими, пишут СМИ.
Территория новостей03:16
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