Общество
Lenta.ruРаскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян
Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка. По данным Сбербанка, в 2017 году на такие звонки жаловались 160 тысяч раз, в 2019-м число жалоб возросло до почти 2,5 миллиона.
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с чего всё началось
Мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян не только в теневом сегменте интернета - данная информация может утечь в сеть, к примеру, из-за того, что люди часто пересылают фотографии "пластика" друг другу в мессенджерах, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.РИА Новостивчера в 19:31
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Сбербанк: сообщения в мессенджерах — одна из причин кражи данных банковских карт
Телеканал 360°вчера в 23:52
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