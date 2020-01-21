Общество

Lenta.ruLenta.ruРаскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка. По данным Сбербанка, в 2017 году на такие звонки жаловались 160 тысяч раз, в 2019-м число жалоб возросло до почти 2,5 миллиона.
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с чего всё началось

В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт

Мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян не только в теневом сегменте интернета - данная информация может утечь в сеть, к примеру, из-за того, что люди часто пересылают фотографии "пластика" друг другу в мессенджерах, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
РИА Новостивчера в 19:31

Подробнее о событии

В Сбербанке напомнили об опасности пересылки фотографий банковских карт

РБК00:57

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

Lenta.ru00:45

Сбербанк: сообщения в мессенджерах — одна из причин кражи данных банковских карт

Телеканал 360°вчера в 23:52

В Сбербанке объяснили, как мошенники крадут данные о картах россиян

URA.Ruвчера в 23:21

Сбербанк не советует отправлять фото своих карт через мессенджеры

News.ruвчера в 20:38

В Сбербанке объяснили, как мошенники воруют данные банковских карт

РЕН ТВвчера в 19:28

В Сбербанке рассказали, откуда мошенники могут получить данные карт россиян

ПРАЙМвчера в 19:20
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Общество

Наталья Бочкарева признала в суде вину в хранении кокаина

ТАСС вчера в 08:05
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости вчера в 10:13
Здоровье

В Китае признали передачу коронавируса от человека к человеку

Наньшань рассказал о случае в провинции Гуандун, где случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы у двух человек.
REGNUM вчера в 11:00
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 18 января в 12:56
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Политика

Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Российская газета вчера в 00:36
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Спорт

Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Вести.Ru вчера в 16:50
Теннис

Шарапова проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Известия вчера в 22:56
Общество

Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Известия вчера в 17:27
Энергетика

Цены на нефть снижаются во вторник утром

По данным торгов, к семи утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на полпроцента, до 64,88 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 23:16
Происшествия

Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе

В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 13:51
Происшествия

Массовое ДТП на КАД спровоцировало 10-километровую пробку

По данным ресурса, утро 21 января в городе на Неве началось с 10-километровой пробки.
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Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

Десять граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в Томской области, сообщает МЧС республики.
РИА Новости 00:43
Технологии

Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
ToDay News Ufa вчера в 23:18
Общество

Начислять материнский капитал за первенца могут начать в марте

Об изменениях в программе поддержки семей с детьми объявил президент РФ Выплаты материнского капитала за рождение первого ребенка начнут начислять с марта 2020 года.
Союзное Вече вчера в 06:22
Общество

На 27-м году жизни умерла артистка театра «Провинция» Марина Рузавина

Марина Рузавина, солистка и педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" скончалась в Пензе 17 января - через день после того, как отпраздновала свое 26-летие.
Российская газета вчера в 11:19
Гаджеты

VideoCardz: NVIDIA и AMD представят новые видеокарты в начале лета

Ресурс VideoCardz со ссылкой на собственные источники сообщает, что NVIDIA представит новые графические процессоры во втором квартале.
Игромания.ру вчера в 14:31
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
RT на русском вчера в 22:46
Космос

Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна

МИР 24 вчера в 22:55
Технологии

Scan2Go: «Яндекс» позволит оплачивать покупки в обычных магазинах без участия кассиров

Отныне «Суперчек» позволяет оплачивать покупки, минуя классические кассы. Новая функция получила название Scan2Go.
3DNews 01:00
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сообщения о его задержании в ОАЭ

По словам адвоката, Долматов заявил, что сообщения о его задержании ложь и он находится в аэропорту Абу-Даби, где ожидает свой рейс.
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Принц Гарри заявил, что глубоко опечален последствиями своего решения

Принц Гарри заявил, что испытывает глубокую печаль в связи с последствиями решения стать с актрисой Меган Маркл независимыми от королевской семьи.
РЕН ТВ 19 января в 18:38
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru 19 января в 14:11
Здоровье

Надежный способ выявить рак кожи на ранней стадии посоветовал дерматоонколог

Дмитрий Бейнусов, работающий в Санкт-Петербурге специалист в области дерматоонкологии, подсказал надежный способ обнаружить рак кожи на ранней стадии развития болезни.
Аргументы недели вчера в 07:42
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