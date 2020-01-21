Мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян не только в теневом сегменте интернета - данная информация может утечь в сеть, к примеру, из-за того, что люди часто пересылают фотографии "пластика" друг другу в мессенджерах, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка. По данным Сбербанка, в 2017 году на такие звонки жаловались 160 тысяч раз, в 2019-м число жалоб возросло до почти 2,5 миллиона.

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