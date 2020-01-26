Политика
Lenta.ruРаскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
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Проект закона о поправке к Конституции состоит из двух блоков. Первый — сущностный, в нем содержатся предложения об изменениях в Конституции. А второй — процедурный, он определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельLenta.ru 11:21
с чего всё началось
Более того, даже появляются слухи, будто все делается с одной целью - укрепить личную власть главы государства, а Госдума и даже региональные законодательные собрания будут распущены, и много чего еще… Официальный представитель президента по проекту закона РФ о поправке к Конституции, сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ответил на вопросы корреспондента "Российской газеты", чтобы развеять все сомнения.Российская газетавчера в 10:15
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