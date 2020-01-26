Политика
Lenta.ruРаскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Читать в источнике
Оценить274
с чего всё началось
Более того, даже появляются слухи, будто все делается с одной целью - укрепить личную власть главы государства, а Госдума и даже региональные законодательные собрания будут распущены, и много чего еще… Официальный представитель президента по проекту закона РФ о поправке к Конституции, сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ответил на вопросы корреспондента "Российской газеты", чтобы развеять все сомнения.Российская газетавчера в 10:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Технологии
Ученые РАН предупреждают о рисках разгерметизации на МКС
Авто
Стала известна дата начала продаж кроссовера Kia Seltos в России
Продажи нового южнокорейского кроссовера Kia Seltos, который в сети называют «убийцей» Hyundai Creta, начнутся в России со 2 марта.
Спорт
Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе
Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
Протесты начались в Гонконге в связи с карантином из-за коронавируса
Жители Гонконга протестуют против предложения властей использовать незаселенные жилые комплексы в качестве зоны карантина в связи с распространением нового типа коронавируса.
Происшествия
В гибели двух котов «Аэрофлот» обвинил Шереметьево
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Армия и оружие
Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию
Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» забил шесть голов «Транмиру» в Кубке Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмир Роверс» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк».
Происшествия
В Махачкале взорвался газ в жилом доме
В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.
Происшествия
В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира
Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.
Здоровье
В Китае назвали сроки инкубационного периода нового коронавируса
Инкубационный период нового типа коронавируса может длиться от одного дня до двух недель, заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
Наука
Китайский коронавирус оказался гибридом вирусов змеи и летучей мыши
Биатлон
Драчев озвучил задачи российских биатлонистов на чемпионат мира
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что национальной сборной будет по силам завоевать минимум три медали на чемпионате мира в Антхольце.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Общество
Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде
8 января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, одна разорвалась возле посольства США.
Политика
Сенатор дал Трампу шанс на победу в президентских выборах
Политик усмотрел возможности переизбраться на второй срок для действующего лидера Член Совета Федерации Алексей Пушков усмотрел большой шанс для действующего лидера США Дональда Трампа на победу в президентских выборах.
Политика
Зеленский прибыл с визитом в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Погльшу.
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.