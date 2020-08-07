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Раскрыт принцип действия российской вакцины от коронавируса

Частицы коронавируса, которые присутствуют в составе вакцины, никак не навредят человеку, так как они «мертвые», заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.В источнике
Александр Гинцбургучёный
Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, которые могут воспроизводить себе подобные. Эти частицы не могут размножатся, поэтому опасаться, что они могут сделать что-то плохое в организме, не стоит.
С чего всё началось
«Возможно, пойдет как в случае с вирусом гриппа, когда придется [раз] в два-три года, не дай бог, каждый год, менять антигенный состав (вакцины ― Ред.). Может быть, случится как с РНК-содержащим вирусом ― вирусом кори, когда раз и навсегда есть одна вакцина», ― рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24
».
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