Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, которые могут воспроизводить себе подобные. Эти частицы не могут размножатся, поэтому опасаться, что они могут сделать что-то плохое в организме, не стоит.