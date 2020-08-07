Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса

Частицы коронавируса в вакцине против COVID-19 не могут навредить организму, заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ученый пояснил, что в препарате использованы неживые частицы, созданные на базе аденовируса.В источнике
Александр Гинцбургучёный
Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, которые могут воспроизводить себе подобные. Эти частицы не могут размножатся, поэтому опасаться, что они могут сделать что-то плохое в организме, не стоит.
С чего всё началось
«Возможно, пойдет как в случае с вирусом гриппа, когда придется [раз] в два-три года, не дай бог, каждый год, менять антигенный состав (вакцины ― Ред.). Может быть, случится как с РНК-содержащим вирусом ― вирусом кори, когда раз и навсегда есть одна вакцина», ― рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24
».
Известия07:31
Подробнее о событии
РБК

Глава Центра Гамалеи исключил возможность заражения COVID-19 от вакцины

РБК06:53
ТАСС

Глава центра им. Гамалеи уверен, что вакцинация не вызовет заболевание COVID-19

ТАСС06:23
RT на русском

В центре им. Гамалеи рассказали о российской вакцине от коронавируса

RT на русском06:48
Известия

Гинцбург рассказал о возможной необходимости менять вакцину от COVID-19

Известия07:31
Телеканал 360°

Вакцинация от COVID-19 не вызовет болезнь — центр Гамалеи

Телеканал 360°06:52
РИА Новости

Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса

РИА Новости06:22
Вести.Ru

Александр Гинцбург: эволюция будет действовать по своим законам. Новости на «России 24»

Вести.Ru07:44

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.
Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России
Известия08:33
18

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
Газета.Ru05:14
1,2K

В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
РИА Новости01:57
9

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата и последствия этого будут хуже, чем последствия пандемии COVID-19.
РИА Новости08:47
2,2K

Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
524

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
66

Диджеев арестовали за песню «Перемен» на концерте в поддержку властей в Минске

Звукооператоров Кирилла Галанова и Влада Соколовского, включивших песню "Перемен" Виктора Цоя на концерте в поддержку властей в Минске, арестовали на 10 суток, сообщает белорусское издание "Наша Нiва".
Газета.Ru08:27
19

Богатая кальцием сверхновая впервые изучена в рентгеновском диапазоне

Впервые астрономы изучали богатую кальцием сверхновую в рентгеновском диапазоне, что позволило глубже понять последние месяцы жизненного цикла звезды, предшествующие взрыву, а также саму финальную вспышку.
AstroNews.ruвчера в 10:32