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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Раскрыт принцип действия российской вакцины от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Россия 24, частицы выполнены на аденовирусе, поэтому их размножение невозможно. Частицы не могут быть вредны для организма человека. При этом вакцина активизирует иммунитет человека, поэтому возможно повышение температуры тела (даже до 38 градусов).В источнике
Александр Гинцбургучёный
Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, которые могут воспроизводить себе подобные. Эти частицы не могут размножатся, поэтому опасаться, что они могут сделать что-то плохое в организме, не стоит.
С чего всё началось
«Возможно, пойдет как в случае с вирусом гриппа, когда придется [раз] в два-три года, не дай бог, каждый год, менять антигенный состав (вакцины ― Ред.). Может быть, случится как с РНК-содержащим вирусом ― вирусом кори, когда раз и навсегда есть одна вакцина», ― рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24
».
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