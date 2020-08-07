Раскрыт принцип действия российской вакцины от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Россия 24, частицы выполнены на аденовирусе, поэтому их размножение невозможно. Частицы не могут быть вредны для организма человека. При этом вакцина активизирует иммунитет человека, поэтому возможно повышение температуры тела (даже до 38 градусов).

Александр Гинцбург учёный Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, которые могут воспроизводить себе подобные. Эти частицы не могут размножатся, поэтому опасаться, что они могут сделать что-то плохое в организме, не стоит.