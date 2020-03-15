Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксТест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем. "Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов", - говорится в заявлении Белого дома.
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Белый дом сообщил об отрицательном тесте Трампа на коронавирус

РБК20:26

Анализ Трампа на коронавирус оказался отрицательным

Российская газета19:54

Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

ТАСС19:22

Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус

Lenta.ru19:35

Анализы Трампа на коронавирус оказались отрицательными

Газета.Ru19:32

Раскрыт результат анализа Трампа на коронавирус

РИА Новости19:25

Тест Трампа на COVID-2019 дал отрицательный результат

RT на русском19:46
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Экономист предсказал череду дефолтов государств в ближайшее время

Несколько государств объявят дефолт в ближайшее время, как это недавно сделал Ливан.
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Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Китайская корпорация Xiaomi провела онлайн-презентацию своего нового бюджетного смартфона Redmi Note 9 Pro и его топовой версии Redmi Note 9 Pro Max, сообщает ТАСС.
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Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
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Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза.
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Питер Джексон покажет миру документальный фильм о The Beatles

Режиссер Питер Джексон представит новый документальный фильм о британской группе The Beatles, в который войдут несколько архивных материалов группы.
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Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
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5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
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Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
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Хоккей

КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
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Роналдиньо выиграл поросёнка в футбольном турнире в тюрьме

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Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова

Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
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Политика

Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Lenta.ru 12:36
Политика

Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
Вести.Ru 12 марта в 23:17
Кино

Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине

Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
АСТВ 21:14
Здоровье

В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
РБК 05:04
Футбол

«Рубин» одержал первую победу при Слуцком

«Рубин» одержал первую победу при Леониде Слуцком. Казанцы взяли важнейшие три очка в Туле, обыграв «Арсенал» с минимальным счетом.
Kazanfirst.ru 14:00
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Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.
РБК 12 марта в 09:17
Политика

Господин карантин. За кого пандемия сыграет в российской политике

За время пандемии, например, граждане могут привыкнуть не только к новым ограничениям на собрания, но и к повсеместным снятиям биометрической информации — от измерения температуры тела до распознавания лиц.
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Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
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Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
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РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса

Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
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Парфенов назвал поражение от «Зенита» общекомандным безумием

По мнению Парфенова, у «Урала» случилось какое-то общекомандное безумие.
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Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
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Московские больницы закрыли для посещений

Московские больницы закрыли для посещения.
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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Здоровье

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
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Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США

Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
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