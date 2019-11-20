Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус призвала актрис не отказываться от съемок в сексуальных сценах.

с чего всё началось

Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.

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