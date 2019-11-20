Кино
АМИТЕЛРаскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
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с чего всё началось
Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус призвала актрис не отказываться от съемок в сексуальных сценах.Пятый каналвчера в 08:01
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Политика
В Крыму заявили, что Зеленский врёт о состоянии возвращённых кораблей
В ВМС Украины заявили, что судна лишились в том числе унитазов. Зеленский заявил, что на них не хватает оборудования и вооружения.
Экономика
«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Общество
Москвичей предупредили о чрезвычайно высоком давлении
В Москве ожидается «чрезвычайно высокое» атмосферное давление после наступления метеорологической зимы.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Происшествия
В Купчино выясняют причины появления химического запаха
Минувшей ночью жители Купчино в социальных сетях пожаловались на неприятный химический запах.
Политика
Time узнал о намерении Майка Помпео уйти с поста госсекретаря США
Как пишет журнал со ссылкой на источники в Республиканской партии, Майк Помпео хочет избраться в сенат от Канзаса.
Политика
Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»
Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
Происшествия
В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Транспорт
Опубликовано видео движения поезда по МЦД-1 от станции Одинцово
Футбол
Инициаторами оскорбительных кричалок про Дзюбу были фанаты «Зенита»
По данным источника, инициаторами зарядом про Дзюбу являются поклонники «Зенита».
Политика
В Станице Луганской восстановили пешеходный мост
Мост на КПП Станица Луганская открыли для пешеходов, сообщает РИА ФАН.
Политика
Байден понял, что Путин не хочет видеть его президентом США
На прошедших в среду дебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, Джозеф Байден высказал мнение, что президент России Владимир Путин не хочет чтобы он стал президентом США, 21 ноября сообщает ТАСС.
Хоккей
«Адмирал» — «Металлург»: Василий Кошечкин не примет участия в матче
«Адмирал» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке.
Политика
Зеленский осмотрел украинские корабли в Очакове
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Общество
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
Политика
Российскому националисту Белецкому дали гражданство Украины
Лидер незарегистрированной партии националистов Иван Белецкий, обвиненный в России в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, получил гражданство Украины.
Общество
Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска
Сокращение новогодних каникул связано с тем, что в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни.
Здоровье
Алкоголики и наркоманы не сядут за руль
Скоро изменятся правила получения медсправок на водительские права.
Политика
Украинцы пожаловались на пропажу трусов с возвращенных кораблей
Эйдер указал, что его не удивляет пропажа плиты, поскольку она дорогая, однако недоумевает по поводу пропажи своих личных вещей: из 20 пар его нижнего белья, которые были на корабле, осталась всего одна.
Кино
«Чудотворцы» вернутся на экраны телевизоров
Политика
СМИ узнали о планах Думы потратить ₽350 млн на изучение мнения граждан
В 2020 году Госдума исследует мнение россиян о своей работе и проанализирует «структуру общественного запроса» к депутатам, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на план экспертных и исследовательских работ нижней палаты парламента, имеющийся в распоряжении издания.
Армия и оружие
В ДНР заявили о нарушении перемирия в районе Петровского
В Народной милиции ДНР сообщили, что украинская армия уже два дня нарушает перемирие в районе Петровского, где ранее была проведена демилитаризация под наблюдением ОБСЕ.
Общество
Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России
Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.